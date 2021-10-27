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Юбилей Ахмета Байтурсынова мы должны провести на высоком организационном уровне - Крымбек Кушербаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Октября 2021, 18:46
Юбилей Ахмета Байтурсынова мы должны провести на высоком организационном уровне - Крымбек Кушербаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 150-летний юбилей выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова должны провести на высоком организационном и содержательном уровне. Об этом заявил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея просветителя Ахмета Байтурсынова.

Как отметил Крымбек Кушербаев, в 2022 году 150-летие деятеля «Алаша», казахского просветителя Ахмета Байтурсынова будет отмечаться на республиканском и международном уровне.

«Ахмет Байтурсынов является одной из великих личностей нации. Он основал казахское языкознание и самоотверженно трудился в целях мирной и благополучной жизни нашего народа. Открывая дорогу к грамоте и знаниям будущим поколениям Алаша, Ахмет Байтурсынов ставил перед собой цель увидеть нашу страну в числе передовых государств», - сказал во время заседания Государственный секретарь.

Крымбек Кушербаев подчеркнул, что великий просветитель неустанно трудился во благо будущего поколения.

«Юбилей всеобщего учителя нации мы должны провести на высоком организационном и содержательном уровне. Правительством разрабатывается проект общереспубликанского плана по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова», - отметил Государственный секретарь Казахстана.

Как добавил Государственный секретарь, рабочим органом комиссии определили Министерство образования и науки РК.


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