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    15:09, 14 Май 2021 | GMT +6

    Юбилеи Олжаса Сулейменова и Батырхана Шукенова планируют отметить в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мероприятия в честь юбилейных дат известных казахстанских деятелей планируют провести в стране. Об этом сообщили в Минкультуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Концептуальная повестка юбилейных мероприятий основана на проведении качественных мероприятий идеологического, просветительского содержания. Планируется организовать и провести 90-летие народного героя Казахстана Еркегали Рахмадиева, 85-летие известного общественного деятеля Олжаса Сулейменова, 70-летие народного артиста СССР Алибека Днишева, 60-летие заслуженного деятеля РК Батырхана Шукенова», - сказала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова в ходе отчетной встречи перед населением.

    Также, по словам министра, в республике проходит юбилейный год Жамбыла Жабаева. На заседании Государственной комиссии утвержден общереспубликанский план мероприятий, посвященных 175-летию акына. В течение юбилейного года по стране будет проведено более 80 социальных, научных и познавательных мероприятий.

    Ранее глава Минкультуры сообщила о том, что в честь празднования 30-летия Независимости в стране будут выпущены новые кинокартины.


    Теги:
    Культура Минкультуры
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