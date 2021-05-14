Юбилеи Олжаса Сулейменова и Батырхана Шукенова планируют отметить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мероприятия в честь юбилейных дат известных казахстанских деятелей планируют провести в стране. Об этом сообщили в Минкультуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Концептуальная повестка юбилейных мероприятий основана на проведении качественных мероприятий идеологического, просветительского содержания. Планируется организовать и провести 90-летие народного героя Казахстана Еркегали Рахмадиева, 85-летие известного общественного деятеля Олжаса Сулейменова, 70-летие народного артиста СССР Алибека Днишева, 60-летие заслуженного деятеля РК Батырхана Шукенова», - сказала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова в ходе отчетной встречи перед населением.

Также, по словам министра, в республике проходит юбилейный год Жамбыла Жабаева. На заседании Государственной комиссии утвержден общереспубликанский план мероприятий, посвященных 175-летию акына. В течение юбилейного года по стране будет проведено более 80 социальных, научных и познавательных мероприятий.

Ранее глава Минкультуры сообщила о том, что в честь празднования 30-летия Независимости в стране будут выпущены новые кинокартины.