Юбилеи исторических личностей отметят в Казахстане в 2024 году

В 2024 году в Казахстане отметят юбилеи многих исторических личностей. Среди них выдающиеся писатели, поэты и просветители, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.

Одной из знаменательных дат станет 100-летие писателя, поэта, сценариста Бердибека Сокпакбаева.

В текущем году будет отмечено 100-летие известного писателя, переводчика, внесшего большой вклад в развитие казахской литературы, Абдижамила Нурпеисова. В свое время он удостоился награды «Народный писатель Казахской ССР».

Народному артисту Казахской ССР, режиссёру театра и кино Шакену Айманову исполнилось бы 110 лет, основоположнику казахского изобразительного искусства Абылхану Кастееву - 120 лет.

Также в числе знаменательных дат 2024 года - 130-летие основоположника современной казахской литературы, писателя, драматурга, журналиста Ильяса Жансугурова, 130-летие поэта, писателя, основателя Союза писателей Сакена Сейфуллина.

Писателю, поэту, драматургу Беимбету Майлину исполнилось бы 130 лет, писателю, поэту, драматургу Жусупбеку Аймауытову – 135 лет, жырау, композитору Кенену Азербаеву 140 лет.