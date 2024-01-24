РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:06, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Юбилеи исторических личностей отметят в Казахстане в 2024 году

    Юбилеи исторических личностей отметят в Казахстане в 2024 году
    Коллаж: Kazinform / egemen.kz / facebook.com/kazakhfilm / adebiportal.kz / Midjourney

    В 2024 году в Казахстане отметят юбилеи многих исторических личностей. Среди них выдающиеся писатели, поэты и просветители, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.

    Одной из знаменательных дат станет 100-летие писателя, поэта, сценариста Бердибека Сокпакбаева.

    В текущем году будет отмечено 100-летие известного писателя, переводчика, внесшего большой вклад в развитие казахской литературы, Абдижамила Нурпеисова. В свое время он удостоился награды «Народный писатель Казахской ССР».

    Народному артисту Казахской ССР, режиссёру театра и кино Шакену Айманову исполнилось бы 110 лет, основоположнику казахского изобразительного искусства Абылхану Кастееву - 120 лет.

    Также в числе знаменательных дат 2024 года - 130-летие основоположника современной казахской литературы, писателя, драматурга, журналиста Ильяса Жансугурова, 130-летие поэта, писателя, основателя Союза писателей Сакена Сейфуллина.

    Писателю, поэту, драматургу Беимбету Майлину исполнилось бы 130 лет, писателю, поэту, драматургу Жусупбеку Аймауытову – 135 лет, жырау, композитору Кенену Азербаеву 140 лет.

    Теги:
    Культура Юбилей Современная культура Минкультуры Общество История Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!