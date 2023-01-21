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Юбэнк сделал новое заявление о бое с Головкиным

21 Января 2023, 10:44
Юбэнк сделал новое заявление о бое с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британский боксер Крис Юбэнк-младший заявил, что настроен одержать убедительную победу над своим соотечественником Лиамом Смитом 21 января, чтобы затем заполучить возможность сразиться с чемпионом мира WBA Super/IBF/IBO в среднем весе Геннадием Головкиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На пресс-конференции перед боем Смит разозлил Юбэнка провокационными высказываниями. «Своими заявлениями он сделал это противостояние личным. Поэтому я с удовольствием выйду и накажу его. Теперь это не просто бизнес, но еще и личное. Я хочу вырубить этого парня. Мне необходимо побеждать в сокрушительной манере, чтобы дальше перейти к боям с большими именами в дивизионе — то есть с GGG», — заявил в интервью Sky Sports Юбэнк.

Юбэнк неоднократно заявлял, что надеется провести бой с Головкиным летом 2023 года.

Фото: sports.kz.


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