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    13:53, 14 Март 2023 | GMT +6

    YouTube Premium намерены запустить в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин прокомментировал план по запуску сервиса YouTube Premium в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в пресс-службе Минцифровизации заявили, что Багдат Мусин встретился в Кремниевой долине (США) с вице-президентом по управлению продуктами компании YouTube Адамом Смитом.

    «Мы разговаривали в общей сложности около получаса на разные темы, в том числе об открытии разного рода сервисов. На этой встрече Адам Смит, вице-президент ютуба подтвердил открытие YouTube Premium для пользователей РК. Мной еще было предложено открытие локального офиса в нашей стране, на что он ответил, что соответствующее поручение он дал европейскому офису, который курирует Казахстан. Они будут прорабатывать, и в последующем дадут ответ», - прокомментировал Багдат Мусин журналистам после заседания Правительства.

    Накануне сообщалось, что топ-20 ІТ-стартапов стран Организации тюркских гсоударства получит грант на обучение в Кремниевой долине.


    Теги:
    Правительство РК Видео Цифровой Казахстан Интернет Правительство
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