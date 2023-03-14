YouTube Premium намерены запустить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин прокомментировал план по запуску сервиса YouTube Premium в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в пресс-службе Минцифровизации заявили, что Багдат Мусин встретился в Кремниевой долине (США) с вице-президентом по управлению продуктами компании YouTube Адамом Смитом.

«Мы разговаривали в общей сложности около получаса на разные темы, в том числе об открытии разного рода сервисов. На этой встрече Адам Смит, вице-президент ютуба подтвердил открытие YouTube Premium для пользователей РК. Мной еще было предложено открытие локального офиса в нашей стране, на что он ответил, что соответствующее поручение он дал европейскому офису, который курирует Казахстан. Они будут прорабатывать, и в последующем дадут ответ», - прокомментировал Багдат Мусин журналистам после заседания Правительства.

Накануне сообщалось, что топ-20 ІТ-стартапов стран Организации тюркских гсоударства получит грант на обучение в Кремниевой долине.