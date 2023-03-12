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YouTube откроет Premium-доступ для казахстанцев

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Марта 2023, 09:11
YouTube откроет Premium-доступ для казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Данная функция дает доступ к широкому количеству сервисов YouTube, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Глава ведомства Багдат Мусин сообщил, что запуск YouTube Premium в Казахстане состоится уже в этом году.

«В Кремниевой долине провел переговоры с вице-президентом по управлению продуктами компании YouTube Адамом Смитом. Обсудили перспективы сотрудничества и расширение доступа к различным сервисам компании в Казахстане. Представители YouTube официально объявили о запуске YouTube Premium в Казахстане уже в этом году. Это показатель того, что наш рынок становится все более привлекательным для крупнейших технологических компаний», - сказал он.

Возможность приобретения премиального аккаунта дает доступ к более широкому количеству сервисов YouTube, ранее не доступных в нашей стране.

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Фото: пресс-служба МЦРИАП

Обладатели Premium-аккаунта могут смотреть видео без рекламы и в фоновом режиме, сохранять видео, чтобы смотреть их без доступа к интернету.

Напомним, вчера Багдат Мусин сообщил, что в рамках своего визита в США Международный технопарк Astana Hub заключил договор с Draper University, в рамках которого 20 перспективных стартапов пройдут интенсивную программу акселерации Hero Training в Кремниевой долине.


Главное фото: techcrunch.com


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