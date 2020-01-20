«Йокерит» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде сыграет с финским «Йокеритом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это противостояние пройдет завтра, 21 января, и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки, вмещающем 13 464 зрителей.

Команды уже играли между собой в этом сезоне, тогда в Нур-Султане казахстанцы проиграли со счетом 2:4.

Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает третье место Восточной конференции лиги с 65 очками в активе, а «Йокерит» идет на четвертой позиции Запада с таким же количеством баллов.

Фото: www.hcbarys.kz