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«Йокерит» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ
20 Января 2020 23:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде сыграет с финским «Йокеритом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Это противостояние пройдет завтра, 21 января, и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».
Встреча состоится на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки, вмещающем 13 464 зрителей.
Команды уже играли между собой в этом сезоне, тогда в Нур-Султане казахстанцы проиграли со счетом 2:4.
Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает третье место Восточной конференции лиги с 65 очками в активе, а «Йокерит» идет на четвертой позиции Запада с таким же количеством баллов.
Фото: www.hcbarys.kz
Ключевые слова: Спорт,
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