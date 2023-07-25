Йогу внедряют в колониях Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Йогу внедряют в карагандинских колониях. Участие принимают как сотрудники, так и осужденные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.



В учреждении №33 ДУИС по Карагандинской области и области Улытау считают, что йога способствует повышению профессиональной деятельности сотрудников. В целях улучшения морального духа сотрудников и командной работы, снижения уровня стресса и беспокойства, улучшения физического здоровья и самочувствия, инспектор-психолог по личному составу практикует занятия по йоге и медитации среди сотрудников.

«Работа в органах внутренних дел принадлежит к разряду наиболее сложной и опасной профессиональной деятельности. К сотрудникам предъявляются высокие требования к здоровью, физическим и интеллектуальным показателям, развитию абстрактного и логического мышления, проверяется стрессоустойчивость. Именно поэтому очень важно сохранять самообладание, иначе напряжение и переутомление скажутся негативно на эффективности профессиональной деятельности», – делится заместитель начальника учреждения №33 Андрей Агафонов.

В учреждении минимальной безопасности № 36 новые методы работы применяют с осужденными. Занятие направлено на снижение уровня стресса. В комнате релаксации под успокаивающую музыку осужденные повторяют упражнения. Йога подходит для любого возраста, уровня физической подготовки.

«Сегодня занятие продлилось 30 минут. Мы выбрали курс для начинающих. Осужденные, принявшие участие, начали лучше чувствовать себя и окружение. Йога помогает обрести внутренний покой, психологическое равновесие и поддерживает тело в физической активности, что очень важно для адаптации осужденных к обществу», – отмечает заместитель начальника учреждения №36 Арман Кошкинов .