Йогу для осуждённых стали практиковать в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарском СИЗО осуждённые стали практиковать йогу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В учреждении смешанной безопасности АП-162/1 департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области для осуждённых провели первое занятие по йоге», - сообщили в пресс-службе ДУИС по региону.

По данным ведомства, новые подходы решили применять сотрудники отдела по воспитательной работе. Это занятие направлено на так называемые саморегуляции. Обрести «свободу духа» пожелали семь осуждённых.

«Мы выбрали курс для начинающих. Подобные методы работы не только снижают уровень стресса у заключённых, но и меняют их мировоззрение: осуждённые становятся менее агрессивными, поэтому намерены в дальнейшем продолжить тренировки», - сказал заместитель начальника учреждения Берик Рахимов.

Психолог учреждения Бахытгуль Иманбалинова сказала, что практика комплексов йоги подходит для того, чтобы привести эмоциональное человека состояние в норму, сбалансировать чувства и расслабить тело.

«В ходе занятия было проведено несколько видов тренировки, одно из которых - «антистрессовая релаксация», главная цель которого состоит в снижении высокого психологического напряжения. Особенно осуждённым понравилась дыхательная гимнастика», - отметила Б. Иманбалинова.

В департаменте УИС добавили, что оказание психологической помощи осуждённым, в первую очередь, направлено на их адаптацию к содержанию в местах лишения свободы, в которых они могут провести большое количество времени. Этот метод работы с такой категорией людей применяется во многих странах.