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Йога-тур по сакральным местам Улытау стартует в Карагандинской области

1 Августа 2018 05:01 205
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Йога-тур по сакральным местам Улытау стартует в Карагандинской области

  КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Туроператор из Алматы разработал маршрут в Улытау. Поездку в сакральное место Казахстана предлагают поклонникам йоги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный интернет-ресурс акимата области. 

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«Мы создали группу с туроператорами, которые были в Улытау на форуме и Международном фестивале этнической музыки «Жезкиiк». Сегодня туроператоры из Астаны и Алматы разрабатывают туры в Улытауский район. Уже есть йога-тур, и готовится первый выезд. Инициаторы считают, что этим предложением заинтересуются даже иностранные туристы», - рассказала руководитель управления предпринимательства Карагандинской области Татьяна Аблаева.

Маршрут представили в национальной туристической компании «Кочевник». Планируется, что йога-тур стартует в начале августа. Сейчас набирают первую группу желающих.

Четырехдневный тур рассчитан на группу из 11 человек. Его стоимость - 55 900 тенге с человека. Предполагается выезд из Астаны в Жезказган, и оттуда трансфер на базу отдыха «Кокмайса» в Улытауском районе, расположенную на берегу озера Кененбай.

Туристы смогут расположиться на выбор в гостинице, гостевом доме либо в юрте.

Программа включает мастер-классы по йоге и экскурсии на священную гору Аулие и к петроглифам Теректы-Аулие.

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Туризм, Сакральная география,
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Автор:

Гульзат Сахова

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