Языковые курсы для детей организуют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вопросы развития языка и ономастики обсуждались на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-служба главы региона отмечает, что в области доля взрослого населения, владеющего государственным языком, составляет 91,9 процента, доля населения, умеющего разговаривать, читать и писать на казахском языке 70,5 процента.

Руководитель управления по развитию языков Рахия Турмаханбетова сообщила, что доля населения, владеющего русским языком, составляет 93,5 процента, английским языком - 27,7 процента, тремя языками - 27,8 процента. Документация в госорганах ведется почти целиком (в 99,2 процента случаев) на государственном языке.

«Статистика все еще не радует. Нужно работать на результат, эффективно и без формализма. Если жители области будут знать три языка, то перед ними откроются большие возможности. Сограждане должны понимать, что знание государственного языка Казахстана - это необходимость. Взрослые должны подавать пример своим детям и сами разговаривать на казахском языке, стремиться выучить еще несколько языков», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В Кордайском районе с прошлого года клуб «Sóile» организует курсы по изучению государственного языка. Занятия проходят под открытом небом.

«Аналогичные курсы необходимо организовать в областном центре и во всех районах. Дети должны летние каникулы провести с пользой», - поручил аким области.

Сотрудники центра обучения языкам в прошлом году обучили казахскому языку 2 385 граждан, из них 94 процента - представители разных этносов. В этом году планируется охватить 4 000 слушателей.

Обсудили участники встречи и вопросы в сфере ономастики. По словам Рахии Турмаханбетовой, замене подлежат названия девяти населенных пунктов, 563 улиц, которые не несут топонимической нагрузки, идеологически устарели, 13 улиц без названия, 20 улиц, чьи названия часто повторяются. Акимам районов, которые участвовали в совещании в режиме видеоконференцсвязи, глава региона поручил взять на контроль данный вопрос.

«Республиканская ономастическая комиссия утвердила новые названия 29 улиц города Тараза. Комиссия сейчас рассматривает предложения по переименованию 40 школ, в том числе о присвоении Дому культуры в селе Жалпактобе имени композитора Шамши Калдаякова», - добавила Рахия Турмаханбетова.

Она сообщила, что в рамках проекта «Общественная языковая инспекция» проводятся рейды, в ходе которых исправляются ошибки на рекламных вывесках, билбордах и других объектах визуальной информации.

«Ономастика - дело серьезное. Необходимо руководствоваться нормами законов. Наименования населенных пунктов должны нести глубокий смысл. Улицы мы должны называть в честь тех людей, которые внесли значимый вклад в развитие нашего региона. Жамбылцы гордятся Жазылбеком Куанышбаевым, который стал дважды Героем Социалистического Труда. Его именем нужно назвать одну из больших улиц Тараза. Подрастающее поколение должно знать о таких великих людях», - заключил аким области.