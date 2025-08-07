РУ
    13:05, 07 Август 2025 | GMT +5

    Яйцо, капуста, яблоки: как изменились цены в Павлодарской области

    По данным специалистов, за месяц в регионе больше всего изменилась цена на капусту, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Яйца Жұмыртқа
    Фото: Kazinform

    В департаменте Бюро национальной статистики по Павлодарской области рассказали, что за месяц отмечен рост на такие виды продуктов, как яйцо на 4,7%, мясо (включая мясопродукты) на 1,7%, рыбу и морепродукты на 1%, хлебобулочные изделия и крупы на 0,8%.

    — Из овощей и фруктов повысились цены на капусту на 18%, яблоко на 6,6%, вместе с тем снизились цены на картофель на 11,4%, лук репчатый на 10%, морковь на 3,7%, — отмечают в департаменте Бюро национальной статистики по Павлодарской области.

    В списке непродовольственных товаров стоимость выросла на 5,7% на ювелирные изделия и часы, бензин на 1,6%, одежду и обувь на 1,5%. Среди платных услуг дороже на 5,9% стали услуги общественного питания. Рядом расположились услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений, которые выросли на 5%.

    Напомним, ранее мы рассказывали сколько стоят социально значимые товары в регионах Казахстана. 

    Теги:
    Регионы Торговля Цены и тарифы Продукты Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
