Яйцо, капуста, яблоки: как изменились цены в Павлодарской области

В департаменте Бюро национальной статистики по Павлодарской области рассказали, что за месяц отмечен рост на такие виды продуктов, как яйцо на 4,7%, мясо (включая мясопродукты) на 1,7%, рыбу и морепродукты на 1%, хлебобулочные изделия и крупы на 0,8%.

— Из овощей и фруктов повысились цены на капусту на 18%, яблоко на 6,6%, вместе с тем снизились цены на картофель на 11,4%, лук репчатый на 10%, морковь на 3,7%, — отмечают в департаменте Бюро национальной статистики по Павлодарской области.

В списке непродовольственных товаров стоимость выросла на 5,7% на ювелирные изделия и часы, бензин на 1,6%, одежду и обувь на 1,5%. Среди платных услуг дороже на 5,9% стали услуги общественного питания. Рядом расположились услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений, которые выросли на 5%.

