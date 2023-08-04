Яйцо фламинго возрастом более 8 тысяч лет нашли ученые Мексики

МЕХИКО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Специалисты мексиканского Национального института антропологии и истории сообщили об обнаружении на территории строительства международного аэропорта в муниципалитете Санта-Люсия штата Мехико окаменелого яйца фламинго возрастом от 8 до 12 тыс. лет. Как сообщает в четверг институт, это первая подобная находка на территории континентальной Америки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.



«Национальный институт антропологии и истории (INAH) объявляет о результатах исследования ископаемого яйца фламинго возрастом, вероятно, между 8 тыс. и 12 тыс. лет назад, обнаруженного в исключительном состоянии сохранности во время строительства международного аэропорта Felipe Ángeles, - говорится в заявлении института. - Ископаемое яйцо имеет длину 93,491 мм и максимальную ширину 55,791 мм; оно продолговатой формы, с заостренными концами, без пятен». Отмечается, что яйцо находилось на глубине 31 см в глинистом слое почвы.

По мнению ученых, «присутствие ископаемых фламинго в континентальных палеоозерах Северной Америки кажется примечательным, поскольку современный вид фламинго распространен в Южной Америке, Карибском бассейне и на полуострове Юкатан, а в Соединенных Штатах он встречается во Флориде и на северном побережье Мексиканского залива».

«Обнаружение ископаемого яйца в Санта-Люсии подтверждает, что фламинго были частью озерных ландшафтов Центральной Мексики и что эти озера претерпели значительные изменения, возможно, из-за влияния окружающей среды, вызванного оледенением и вулканической активностью», - отмечает INAH.