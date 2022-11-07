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Яйца паразитов нашли на детских площадках в Экибастузе

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Ноября 2022, 18:34
Яйца паразитов нашли на детских площадках в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе санврачи проверили песочницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Специалисты областных управлений департамента санитарно-эпидемиологического контроля с мая по сентябрь анализировали состояние почвы на детских игровых площадках в жилых дворах.

«В ходе проверки 11 несоответствующих проб по микробиологическим показателям выявили в Экибастузе, в пяти из них обнаружены яйца аскарид», – сообщили в департаменте.

Информацию направили в заинтересованные органы для профилактики. Песок на площадках заменили.


Фото: pavlodarnews.kz


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