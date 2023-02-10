Яйца и муку экспортируют в Афганистан из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Палата предпринимателей Северо-Казахстанской области сообщила об увеличении числа экспортных сертификатов за прошлый год. Рост составил 15%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы организации, североказахстанские предприниматели отправляют свою продукцию в 34 страны мира. В том числе Россию, Бельгию, Азербайджан, Иран, Таджикистан, Туркменистан, Китай, Турцию, Афганистан, Нидерланды, Италию. Наиболее популярная страна-импортер по итогам прошлого года – Узбекистан. Туда из региона отправляются в основном пшеница, отруби и пшеничный крахмал. В Иран область экспортировала ячмень, пшеницу, в Афганистан - муку, куриные яйца, в Китай – пшеницу и льняное масло, в Турцию – твердую пшеницу и чечевицу.

«Наблюдается тенденция к увеличению заявок на экспортные сертификаты и внутреннего обращения. Количество выданных нами сертификатов экспортерам в 2022 году увеличилось на 15%. Всего специалисты по сертификации происхождения товаров выдали 3066 сертификатов, из которых 2624 получили местные компании», – проинформировал директор палаты предпринимателей области Тимур Бекеев.