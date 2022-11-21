Явка на выборах Президента РК на территории России составила 70,4%

21 Ноября 2022, 01:19

21 Ноября 2022, 01:19

Явка на выборах Президента РК на территории России составила 70,4%

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Голосование на выборах Президента РК на территории пяти городов России завершено. Явка избирателей на территории России составила 70,4 %, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Члены участковых комиссий в городах Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске и Астрахани приступили к подсчету бюллетеней.

«Предварительно итоговая явка избирателей на территории России составила 70,4 %. На избирательном участке № 265 в Москве бюллетени получили 1 398 избирателей, на участках в Санкт-Петербурге – 695, в Казани – 300, в Омске – 85 и Астрахани – 100», - сообщил председатель участковой комиссии референдума при Посольстве Казахстана в России Александр Синяговский.

Он также добавил, что 100-процентная явка зафиксирована на избирательных участках в Казани и Омске.