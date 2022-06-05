Явка на референдум составила 53,43 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего по состоянию на 14:00 бюллетени получили 6 262 973 гражданина РК. Это составляет 53,43 % избирателей, включенных в список, сообщила член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, поступившим в Центральную комиссию референдума из регионов, по состоянию на 14:00 бюллетени получило следующее количество граждан, включенных в списки. В частности, Акмолинская область - 56,89%, Актюбинская область - 45,64%, Алматинская область - 58,07%, Атырауская область - 50,68%, Западно-Казахстанская область - 53,58%, Жамбылская область - 63,46%, Карагандинская область - 61,08%, Костанайская область - 62,47%, Кызылординская область - 65,03%, Мангистауская область - 43,36%, Павлодарская область - 57,79%, Северно-Казахстанская область – 62,41%, Туркестанская область – 53,63%, Восточно-Казахстанская область – 64,21%, город Нур – Султан – 41,13%, город Алматы - 23,06%, город Шымкент - 59,32%. Всего по состоянию на 14:00 бюллетени получили 6 262 973 гражданина республики. Это составляет 53,43 процента избирателей, включенных в список», - сказала Анастасия Щегорцова.

Спикер добавила, что согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, согласно данным территориальных комиссий референдума, достигнут установленный законом показатель.