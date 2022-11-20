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Явка на избирательном участке в Узбекистане составила 96,1%

20 Ноября 2022, 21:31
Явка на избирательном участке в Узбекистане составила 96,1%
20 Ноября 2022, 21:31

Явка на избирательном участке в Узбекистане составила 96,1%

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте в 20:00 по местному времени (21.00 по времени Астаны) завершилось голосование на избирательном участке, организованном в здании Посольства Казахстана в Узбекистане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательный участок №267 с 7 часов утра принимал казахстанских избирателей, проживающих или временно находящихся в Узбекистане. Сотрудники Посольства приложили все усилия для обеспечения открытости и прозрачности выборов, бесперебойной работы избирательного участка. Гостям оказывался теплый прием, был накрыт дастархан с национальными угощениями.

«Наши соотечественники достаточно активно участвуют в выборах. К середине дня уже более половины избирателей сделали свой выбор. В список избирательного участка включен 621 казахстанец, постоянно или временно проживающий на территории Узбекистана. Проголосовал 591 человек, явка составила 96,1 процента», - прокомментировал ход голосования председатель участковой комиссии Жасулан Искаков.

За ходом выборов наблюдали представители от Межпарламентской Ассамблеи государств-участниц СНГ.

«Избирательный участок в городе Ташкенте справился со своей задачей отлично, прекрасно налажена работа участковой комиссии. Участок открылся ровно в 7 часов утра, отмечается большая активность избирателей. За все время не было зафиксировано нарушений гражданских прав избирателей, какого-либо вмешательства в деятельность комиссии, в процесс голосования, все прошло по плану», - отметил международный наблюдатель Никита Дёмин.

Ранее сообщалось, что процесс голосования начался на зарубежном избирательном участке в Узбекистане.


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