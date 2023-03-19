Явка казахстанцев на выборы составила 54,09% - данные на 20:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.
В том числе:
1. по Абайской области –57,02%
2. по Акмолинской области –60,01%
3. по Актюбинской области –57,45%
4. по Алматинской области –60,03%
5. по Атырауской области –50,22%
6. по Западно-Казахстанской области –59,01%
7. по Жамбылской области –65,21%
8. по Жетысуской области –55,32%
9. по Карагандинской области –59,48%
10. по Костанайской области –65,10%
11. по Кызылординской области –66,46%
12. по Мангистауской области 54,08
13. по Павлодарской области –58,68%
14. по Северо-Казахстанской области –65,25%
15. по Туркестанский области –53,01%
16. по Улытауской области –58,99%
17. по Восточно-Казахстанской области –64,15%
18. по г. Астана –42,91%
19. по г. Алматы –25,82%
20. по г. Шымкент –45,46%
Согласно уточненным данным по стране, в список избирателей включено 12 млн 35 004 избирателей. Всего по состоянию на 20:00 бюллетени получили 6 509 695 граждан Казахстана. Это составляет 54,09% граждан, включенных в список.
Напомним, в 15 регионах Казахстана завершились выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.