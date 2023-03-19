Явка казахстанцев на выборы составила 54,09% - данные на 20:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

В том числе:

1. по Абайской области –57,02%

2. по Акмолинской области –60,01%

3. по Актюбинской области –57,45%

4. по Алматинской области –60,03%

5. по Атырауской области –50,22%

6. по Западно-Казахстанской области –59,01%

7. по Жамбылской области –65,21%

8. по Жетысуской области –55,32%

9. по Карагандинской области –59,48%

10. по Костанайской области –65,10%

11. по Кызылординской области –66,46%

12. по Мангистауской области 54,08

13. по Павлодарской области –58,68%

14. по Северо-Казахстанской области –65,25%

15. по Туркестанский области –53,01%

16. по Улытауской области –58,99%

17. по Восточно-Казахстанской области –64,15%

18. по г. Астана –42,91%

19. по г. Алматы –25,82%

20. по г. Шымкент –45,46%

Согласно уточненным данным по стране, в список избирателей включено 12 млн 35 004 избирателей. Всего по состоянию на 20:00 бюллетени получили 6 509 695 граждан Казахстана. Это составляет 54,09% граждан, включенных в список.

Напомним, в 15 регионах Казахстана завершились выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.