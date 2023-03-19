Явка казахстанцев на выборы составила 51,98% - данные на 16:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 51,98 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

В том числе:

1. по Абайской области –55,23%

2. по Акмолинской области –58,96%

3. по Актюбинской области –56,32%

4. по Алматинской области –59,45%

5. по Атырауской области –48,15%

6. по Западно-Казахстанской области –58,61%

7. по Жамбылской области –64,78%

8. по Жетысуской области –54,82%

9. по Карагандинской области –58,21%

10. по Костанайской области –64,81%

11. по Кызылординской области –64,95%

12. по Мангистауской области –53,84%

13. по Павлодарской области –58,43%

14. по Северо-Казахстанской области –63,66%

15. по Туркестанский области –49,14%

16. по Улытауской области –58,26%

17. по Восточно-Казахстанской области –63,09%

18. по г. Астана –38,57%

19. по г. Алматы –19,14%

20. по г. Шымкент –42,31%

Следующая оперативная информация будет представлена в 18:10.