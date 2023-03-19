АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14:00 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 46,84 % от общего количества граждан, включенных в списки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЦИК.

В том числе:

1. по Абайской области – 52,28%;

2. по Акмолинской области – 52,12%;

3. по Актюбинской области – 51,28%;

4. по Алматинской области – 52,13%;

5. по Атырауской области – 36,15%;

6. по Западно-Казахстанской области – 55,14%;

7. по Жамбылской области – 58,32%;

8. по Жетысуской области – 52,41%;

9. по Карагандинской области – 56,97%;

10. по Костанайской области – 62,36%;

11. по Кызылординской области – 54,31%;

12. по Мангистауской области – 49,18%;

13. по Павлодарской области – 51,24%;

14. по Северо-Казахстанской области – 49,68%;

15. по Туркестанский области – 48,37%;

16. по Улытауской области – 52,29%;

17. по Восточно-Казахстанской области – 58,69%;

18. по г. Астана – 33,65%;

19. по г. Алматы – 15,38%;

20. по г. Шымкент – 35,61%.

Следующая оперативная информация будет представлена в 16:10 часов.