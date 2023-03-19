Явка казахстанцев на выборах составила 14,21% - данные на 10:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10:00 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 14,21 % от общего количества граждан, включенных в списки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЦИК РК.

В том числе:

1. по Абайской области – 15,13%;

2. по Акмолинской области – 15,61%;

3. по Актюбинской области – 12, 44%;

4. по Алматинской области – 15,32 %;

5. по Атырауской области – 12,94%;

6. по Западно-Казахстанской области – 12,96%;

7. по Жамбылской области –16,54%;

8. по Жетысуской области – 15,93%;

9. по Карагандинской области –16,31%;

10. по Костанайской области – 16,23%;

11. по Кызылординской области – 12,64%;

12. по Мангистауской области – 12,36%;

13. по Павлодарской области – 16,49%;

14. по Северо-Казахстанской области – 15,93%;

15. по Туркестанский области – 15,62%;

16. по Улытауской области – 16,38%;

17. по Восточно-Казахстанской области – 16,11%;

18. по г. Астана – 13,58%;

19. по г. Алматы – 8,51%;

20. по г. Шымкент – 12,57%.

Дальнейшая информация о явке граждан на участки будет представлена в 12:10, 14:10, 16:10, 18:10 и 20:10 по времени Астаны.































































































Информация о предварительных итогах явки граждан будет представлена в 22:10.