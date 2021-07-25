Явка избирателей в СКО составила около 44%

ПЕТРОПАЛОВСК. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 12:00 часов 25 июля в Северо-Казахстанской области избирательные бюллетени получили 44,79% от общего количества избирателей, включенных в списки, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями области, по состоянию на 12.00 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 44,79 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе: в Айыртауском районе - 1985 избирателей или 44,99%, в Акжарском районе - 461 избиратель или 48,94%, в Аккайынском районе - 4723 избирателей или 52,07%, в Есильском районе - 3939 избирателей или 41,31 %, в Жамбылском районе - 2099 избирателей или 40,51%, в районе М. Жумабаева - 1737 избирателей или 51,00%, в Кызылжарском районе - 3691 избиратель или 47,68%, в Мамлютском районе - 2659 избирателей или 37,81%, в районе имени Г. Мусрепова - 797 избирателей или 32,37%, в Тайыншинском районе - 1338 избирателей или 35,59%, в Тимирязевском районе - 893 избирателей или 49,86%, в Уалихановском районе - 587 избирателей или 63,74%, в районе Шал акына - 2176 избирателей или 51,61%.