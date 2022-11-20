Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Явка избирателей в Кыргызстане составила 100%

20 Ноября 2022, 18:03
Явка избирателей в Кыргызстане составила 100%
20 Ноября 2022, 18:03

Явка избирателей в Кыргызстане составила 100%

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - На избирательном участке при дипломатическом представительстве Казахстана в Бишкеке по состоянию на 17:00 по местному времени проголосовало 162 казахстанца, что составило 100%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Кыргызской Республике.

Как отметили представители участковой комиссии, граждане Казахстана стали приходить на избирательный участок с раннего утра. По списку избирателей в посольстве РК зарегистрировано 160 человек. Среди голосовавших граждан зафиксировано большое количество наших соотечественников, которые не были включены в основной список избирателей.

В числе первых были молодые спортсмены, которые в этот день находились на тренировочных сборах в Бишкеке. Активно шли на выборы граждане, которые находятся по служебным, туристическим и личным целям в Кыргызстане, а также студенты.

Сотрудники посольства РК в Бишкеке приложили все усилия для обеспечения открытости и прозрачности выборов, бесперебойной работы избирательного участка, а также безопасности граждан РК.

На внеочередных выборах Президента РК в Кыргызстане работают международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ и ОДКБ.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в 07:00 по местному времени на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан при посольстве РК в Кыргызстане начал работать избирательный участок. Самые молодые избиратели пришли отдать свой голос на выборах Президента РК.


Новости по теме
99-летняя многодетная мать из Жетысу проголосовала на выборах
Одна из самых пожилых жительниц Казахстана проголосовала на выборах в Алматинской области
86-летний ветеран принял участие на выборах Президента РК в Кыргызстане
Читайте также
Одна из самых пожилых жительниц Казахстана проголосовала на выборах в Алматинской области
Люди ожидают добрых перемен - председатель избирательного участка в Таразе
Свыше трех тысяч национальных и 43 международных наблюдателей работают в Алматы
Асанали Ашимов, Макпал Жунусова, Назым Кызайбай - кто из известных личностей проголосовал на выборах
Высокая явка избирателей наблюдается в Лондоне
Более 7 тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом
Выборы Президента РК: стартовало голосование в США и Канаде
Шалкарцы устроили ярмарки национальных ремесел и кухни
Новости партнеров
Популярное
1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
3 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
4 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
5 Каждый неравнодушный к судьбе страны казахстанец примет участие в выборах – Жигули Дайрабаев

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору