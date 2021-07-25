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Явка 84,4%: в Костанайской области подвели предварительные итоги выборов сельских акимов

25 Июля 2021 22:34
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Явка 84,4%: в Костанайской области подвели предварительные итоги выборов сельских акимов

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В региональной службе коммуникаций с предварительными итогами выборов акимов сел, посёлков и сельских округов выступал член Костанайской областной избирательной комиссии Асия Дуанбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В 20 часов во всех 173 избирательных участках области завершилось голосование за кандидатов в акимы сел, посёлков, сельских округов.

«В период проведения выборов работал 881 член участковых избирательных комиссий. Выборы проведены в 168 населённых пунктах области. За соблюдением выборного законодательства при организации проведения голосования наблюдали 207 представителей политических партий, 279 общественных и некоммерческих организаций»,- сообщила А. Дуанбаева.

На избирательных участках присутствовали 239 доверенных лиц кандидатов в акимы.

Территориальные избирательные комиссии, по словам Асии Дуанбаевой, вели постоянный мониторинг явки избирателей на участки. Заявлений в избирательные комиссии не поступало.

«На избирательных участках идёт подсчёт голосов. Время подсчета голосов на избирательном участке, Согласно Конституционному закону о выборах в РК, не должно превышать 12 часов с начала подсчета. Предварительная явка избирателей в области составила 84,4 процента»,- подытожила А. Дуанбаева.


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Автор:

Жанна Мусабаева

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