Я такой же казах, как и GGG: как американцы встретили Головкина перед его включением в Зал славы бокса

Первый казахстанец, включенный в Международный зал славы бокса, Геннадий Головкин встретился с поклонниками в американском Канастоте и в беседе с собственным корреспондентом Kazinform в США рассказал о своих эмоциях накануне торжественной церемонии.

В преддверии торжественной церемонии официального включения первого казахстанца в Международный зал боксерской славы (IBHOF), Геннадий Головкин встретился со своими многочисленными американскими фанатами на территории музея «Museum Grounds» в рамках открытой встречи и сессии вопросов и ответов «Ringside Talks», которая является одной из главных традиций наряду с парадом чемпионов и церемонией введения в Зал славы.

Фото: из архива Геннадия Головкина

На данном мероприятии поклонники смогли послушать истории из карьеры спортсмена, задать вопросы и получить автографы.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Американские СМИ стремились получить интервью у Геннадия Головкина, чьи достижения в спорте были признаны Международным залом боксерской славы.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Вторая встреча прошла в старшей школе г. Канастота «Canastota High School», где фанаты могли не только получить автограф, но и приобрести различные сувениры.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Желающих получить автограф казахстанского боксера было много — очередь растянулась по всему павильону.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Геннадий Головкин поделился с корреспондентом агентства Kazinform впечатлениями перед историческим событием.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

— Что Вы чувствуете, когда Ваша карьера становится официальной частью истории международного бокса?

— Спасибо, что приехали, поддержали, помогаете осветить и донести до Казахстана, до нашей публики. Что для меня это значит, что я чувствую? В двух словах точно не опишешь. Это гордость, потому что это уже история, это такое событие, оно действительно историческое. Ты становишься официальной легендой этого вида спорта — бокса. Ты на одном пьедестале с теми людьми, которые прославили этот вид спорта — бокс, это Мухаммед Али, Майк Тайсон, ты в одном дивизионе с ними. Это очень много значит. Официальная церемония вручения будет завтра. Как описать свои чувства, когда тебя признают, когда ты добился того, к чему долго шел, о чем мечтал, к чему стремился? Знаете, в боксе я уже более 35 лет. Это, наверное, тот этап, тот образ жизни, который со мной, или я с ним, по жизни идем вместе. Сейчас получаешь признание от всей элиты, от всего мирового боксерского сообщества, — это, наверное, самое ценное, что может быть.

В США есть большая группа фанатов Геннадия Головкина, поддерживающая его с момента дебюта в Нью-Йорке.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Эрик и его брат Остин приехали из Чикаго, чтобы увидеть, как Геннадий Головкин будет включен в Зал боксерской славы 2026 года.

— Я слежу за карьерой «GGG» с тех пор, как он дебютировал здесь, в Нью-Йорке, и мы остаемся его поклонниками. Он великий боец, великий человек и такой скромный. Он один из величайших средневесов всех времен, — поделился своим мнением Эрик.

Остин сообщил, что наблюдал за спортивной карьерой, почестями и нокаутами казахстанского боксера около 10 лет.

— Он был самым захватывающим бойцом. Здесь очень любят людей из Казахстана. Он пришел из сельской местности сюда, и это был потрясающий опыт, который мы получили от «GGG». Теперь мы видим, как его включают в Зал боксерской славы, это заслуженно, и он определенно заслужил быть в этом списке, — считает Остин.

Эрик поделился забавной историей, рассказав, что косвенно обязан своему браку Геннадию Головкину. Когда он встретил свою жену, которая оказалась родом из Казахстана, то он подумал, что люди из Казахстана такие классные.

— Она спросила: «Ты казах?», я ответил: «Нет, я кореец». Все считают меня казахом, и я подумал «Боже мой, я такой же казах, как и GGG». Теперь мы женаты, так что я, в некотором роде, казах и отдаю должное GGG за то, что мы с моей женой вместе, — вспомнил Эрик.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Алан Фредерик рассказал, что специально приехал получить автограф Геннадия Головкина.

— Он один из лучших боксеров за последние 20 лет, безусловно, принадлежит Канастоте [Международному залу боксерской славы — примечание ред.], его все любят. Он просто невероятный боец, один из лучших в мире, — отметил Алан Фредерик.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Билл сообщил, что является большим фанатом боев и был фанатом бокса всю свою жизнь. Пришел, чтобы получить автограф Геннадия Головкина.

— Он более чем заслуживает этого, он фантастический боец, сражался с Канело [Канело Альваресом — – примечание ред.], и он заслуживает того, чтобы быть здесь, так что я очень рад за него, — сообщил Билл.

В 2023 году Геннадий Головкин провел последний бой. С 26 февраля 2024 года является президентом Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан, с 23 ноября 2025 года — президент World Boxing.

14 июня состоится торжественная церемония официального включения Геннадия Головкина в Международный зал боксерской славы.