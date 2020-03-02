Ясной будет погода в Казахстане второго марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на второе марта в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Большая часть территории Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере ожидается снег, в центре – осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на севере с низовой метелью.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Костанайской, днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях – усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Жамбылской, днем в Кызылординской областях – усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ожидается усиление ветра в районе Жаланашколя 17-22, порывы 25 м/с. В Туркестанской, Атырауской, утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.