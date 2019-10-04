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Ясной будет погода в Казахстане 4 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 4 октября в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На всей территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.
В Туркестанской, днем в Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами – туман. В Алматинской области в отдельном районе – ветер 17-22 м/с. В Жамбылской, Атырауской, ночью и утром в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Кызылординской области ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юге Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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