Ясной будет погода в Казахстане 4 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 4 октября в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На всей территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской, днем в Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами – туман. В Алматинской области в отдельном районе – ветер 17-22 м/с. В Жамбылской, Атырауской, ночью и утром в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Кызылординской области ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юге Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.