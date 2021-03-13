«Ясновидящая» обещала снять порчу и обманывала пенсионеров в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы полицейские задержали двух женщин, которые с целью незаконного обогащения присваивали денежные средства, передает МИА «Казинформ2 со ссылкой на Polisia.kz.

В одном случае ущерб составил более 3 000 000 тенге, в другом - 2 200 000 тенге. Стало известно, что при знакомстве с потерпевшими женщина представлялась потомственной ясновидящей и убеждала граждан, что может снять порчу и привлечь богатство. На так называемую обработку жертв уходило несколько минут.

«Гадалка» просила принести все имеющееся в доме наличные деньги, чтобы совершить ритуал. «Ловкость рук и никакого мошенничества» – в считанные секунды купюры менялись на простые бумажки. И оставались потерпевшие ждать «богатства».

Другие события происходили перед майскими праздниками. Злоумышленницы представлялись сотрудниками акимата, войдя в квартиру, просили уточнить данные в списке ветеранов для получения подарков и пособий. Пока одна занималась «проверкой», вторая искала деньги. В одной из квартир им удалось «найти» более двух миллионов тенге. За совершение преступлений задержаны жительницы Алматинской области в возрасте 35 и 39 лет. Одна из задержанных ранее была судима за аналогичные преступления. Обе задержанные водворены в изолятор временного содержания. Всех потерпевших, опознавших подозреваемых, просят звонить по телефонам: 8-701-233-4790, 8-708-707-9202, 8-775-774-4441.

