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Ясно и без осадков: прогноз погоды в Казахстане на 21 марта

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
21 Марта 2023, 01:31
Ясно и без осадков: прогноз погоды в Казахстане на 21 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 марта на большей части страны под влиянием отрога антициклона будет ясная погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на южной части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, ночью на юге - сильные осадки (дождь, снег). На большей части страны под влиянием отрога антициклона будет ясная погода без осадков. По республике сохраняются туман, на западе, в южной половине - усиление ветра, днем на западе – пыльная буря, на юге страны - гроза», - говорится в сообщении синоптиков.


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