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    00:03, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Ясная погода сохранится в Казахстане 29 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 29 апреля сохраняется ясная погода, без осадков, лишь на юге, юго-востоке страны, в горных районах пройдут дожди с грозами, шквалом. По республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, на севере, западе области с пыльной бурей.

    На юге, севере области, в горных районах Жамбылской области днем ожидается шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

    В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    На западе Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На северо-западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

    На северо-западе Костанайской области ожидается усиление 15-20, порывы 23 м/с.

    На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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