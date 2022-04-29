Ясная погода сохранится в Казахстане 29 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 29 апреля сохраняется ясная погода, без осадков, лишь на юге, юго-востоке страны, в горных районах пройдут дожди с грозами, шквалом. По республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, на севере, западе области с пыльной бурей.

На юге, севере области, в горных районах Жамбылской области днем ожидается шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На западе Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

На северо-западе Костанайской области ожидается усиление 15-20, порывы 23 м/с.

На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.