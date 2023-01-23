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Ясная погода сохранится в ближайшие три дня в Казахстане

23 Января 2023, 20:38
Ясная погода сохранится в ближайшие три дня в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Обширный северо-западный антициклон по-прежнему определяет погоду на большей части Казахстана – сохраняется ясная погода без осадков. Лишь на севере, востоке и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается снег с низовой метелью и усиление ветра. В южных и юго-восточных регионах ожидается туман.


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