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Ясная погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Мая 2023, 18:32
Ясная погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ближайшие три дня отрог северного антициклона на большей части Казахстана определит ясную погоду без осадков, в ночные часы на юге, юго-востоке ожидаются заморозки 1-7 градусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, с 4 по 6 мая в западных, восточных и юго-восточных регионах страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - на западе дождь, 4-5 мая временами будет сильный дождь с грозами, градом. На востоке, в горных районах юго-востока ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега, днем дождь.

По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури.


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