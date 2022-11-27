Ясная и морозная погода ожидается в Казахстане 28 ноября

27 Ноября 2022, 23:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 ноября большая часть республики по-прежнему будет находится под влиянием холодного северного антициклона, с чем ожидается ясная и морозная погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-западе страны пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед. По РК ожидается усиление ветра. На севере, востоке, в горных районах области Жетысу, ночью на юго-востоке Кызылординской, на горных перевалах Туркестанской областей ожидается очень сильный ветер - 30 м/с и более», - говорится в сообщении синоптиков.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов страны ожидаются морозы до 42 градусов и сильный ветер.