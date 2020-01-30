+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -27 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.86 EUR 416.78
RUB 6.06 CNY 54.62
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ящик с пожертвованиями вынес из магазина павлодарец

30 Января 2020 01:56
Поделиться:
Ящик с пожертвованиями вынес из магазина павлодарец

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала 2020 года в Павлодарской области зарегистрировано 187 фактов краж, передаёт МИА «Казиформ».

Новости по теме
Украшения на почти 10 млн тенге похитили у жительницы Темиртау
На 62 млн тенге украли кабель с территории СЭС в Жамбылской области Павлодарец украл дверь из своего подъезда Серию квартирных краж раскрыли в Северном Казахстане

«Житель области украл в парке села скамейки, которые не были закреплены, и поставил лавочки во дворе своего дома. Мужчине очень уж приглянулись украшенные коваными узорами красивые скамейки», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области
Злоумышленники для краж используют множество способов, рассказали стражи порядка. Встречаются среди них и курьёзные случаи: люди просто воруют все, что попадает в поле их зрения.
«В городе Экибастузе горожанка лишилась сразу трёх ковров, - привели другой пример в правоохранительных органах. - Женщина вынесла ковры во двор, чтобы выбить с них пыль. Отлучившись на пару минут, хозяйка вернулась во двор, но… каково же было её удивление, когда она не обнаружила их на месте».
В другом случае в Павлодаре житель ночью украл входную дверь от своего же подъезда, затем сдал её в пункт приёма металла.
«Но есть и такие, для которых нет ничего святого. В Павлодаре мужчина, воспользовавшись моментом, вынес из магазина ящик, в котором горожанами были собраны денежные средства на пожертвование», - сообщили в департаменте полиции.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив