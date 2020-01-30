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вчера 20:45
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Ящик с пожертвованиями вынес из магазина павлодарец
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала 2020 года в Павлодарской области зарегистрировано 187 фактов краж, передаёт МИА «Казиформ».
«Житель области украл в парке села скамейки, которые не были закреплены, и поставил лавочки во дворе своего дома. Мужчине очень уж приглянулись украшенные коваными узорами красивые скамейки», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области
Злоумышленники для краж используют множество способов, рассказали стражи порядка. Встречаются среди них и курьёзные случаи: люди просто воруют все, что попадает в поле их зрения.
«В городе Экибастузе горожанка лишилась сразу трёх ковров, - привели другой пример в правоохранительных органах. - Женщина вынесла ковры во двор, чтобы выбить с них пыль. Отлучившись на пару минут, хозяйка вернулась во двор, но… каково же было её удивление, когда она не обнаружила их на месте».
В другом случае в Павлодаре житель ночью украл входную дверь от своего же подъезда, затем сдал её в пункт приёма металла.
«Но есть и такие, для которых нет ничего святого. В Павлодаре мужчина, воспользовавшись моментом, вынес из магазина ящик, в котором горожанами были собраны денежные средства на пожертвование», - сообщили в департаменте полиции.
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