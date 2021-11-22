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    13:30, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Ящик с пожертвованиями украли из Серафимовского храма в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане обворовали Серафимовский храм, похитив деньги с ящиков для пожертвований. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Кражу в храме совершили глубокой ночью. Подозреваемые перелезли через забор и путем взлома окна цокольного этажа пробрались в церковь. Затем сломали дверь в ризнице и, вскрыв 6 ящиков для сбора пожертвований, похитили 170 тысяч тенге.

    Ранним утром, обнаружив кражу, с заявлением в полицию обратился священник Серафимовского храма.

    Полицейскими в течение суток задержаны двое 27-летних парней, один из которых ранее работал охранником в церкви, которые дали признательные показания. Проводится досудебное расследование по статье «Кража».

    Похищенные жертвенные деньги злоумышленники успели растратить. Проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Как выяснилось, это не первая кража криминального дуэта, ранее в 2019 году подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение кражи.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Астана
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