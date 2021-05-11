Ярослава Шведова вышла во второй круг турнира в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова в матче первого круга турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме в трёх партиях обыграла Мартину Тревизан из Италии – 0:6, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, для нашей теннисистки этот успех стал первым в основной сетке одиночного разряда в нынешнем сезоне и в целом, после длительной карьерной паузы, связанной с декретом. Стоит отметить невероятную силу воли Шведовой, которая, несмотря на то, что проиграла первый сет со счетом 0:6, сумела собраться во втором, хотя по ходу его уступала 3:5. Итальянка мысленно уже праздновала и подавала «на матч», но Ярослава сделала брейк, смогла довести игру до тай-брейка и забрать сет в свою пользу. В третьей партии дело также дошло до тай-брейка, где вновь сильнее была казахстанка.

За 2 часа и 36 минут матча капитан сборной РК реализовала пять брейк-пойнтов из 13-ти, ошибившись при подаче шесть раз. Счёт личных встреч оппоненток стал 1:0. Во втором круге турнира в Риме Шведовой предстоит более суровое испытание - Ярослава сыграет с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти.