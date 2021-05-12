РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:39, 12 Май 2021 | GMT +6

    Ярослава Шведова уступила первой ракетке мира

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова завершила свое выступление на турнире в Риме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в матче второго круга она проиграла представительнице Австралии Эшли Барти.

    Для победы сопернице нашей теннисистки потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час и 18 минут. Ярослава отлично начала стартовый отрезок матча. В начале первого сета казахстанка сделала брейк на подаче австралийки. Барти долгое время не могла нащупать свою игру. Сделать это не позволяла Шведова, которая играла мощно. Однако, в восьмом гейме Эшли удалось со второй попытки реализовать брейк-пойнт и забрать сет в свою пользу. Во второй партии Ярославе не удалось навязать борьбу лучшей теннисистке планеты.

    Шведова за матч ни разу не подала на вылет, совершила две двойные ошибки и использовала два из шести брейк-пойнтов. Ее соперница выполнила семь эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в крупных мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!