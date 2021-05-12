Ярослава Шведова уступила первой ракетке мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова завершила свое выступление на турнире в Риме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в матче второго круга она проиграла представительнице Австралии Эшли Барти.

Для победы сопернице нашей теннисистки потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час и 18 минут. Ярослава отлично начала стартовый отрезок матча. В начале первого сета казахстанка сделала брейк на подаче австралийки. Барти долгое время не могла нащупать свою игру. Сделать это не позволяла Шведова, которая играла мощно. Однако, в восьмом гейме Эшли удалось со второй попытки реализовать брейк-пойнт и забрать сет в свою пользу. Во второй партии Ярославе не удалось навязать борьбу лучшей теннисистке планеты.

Шведова за матч ни разу не подала на вылет, совершила две двойные ошибки и использовала два из шести брейк-пойнтов. Ее соперница выполнила семь эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов.