Ярослава Шведова стала главным тренером женской команды Казахстана по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ярослава Шведова возглавила женскую национальную сборную по теннису и продолжит карьеру в качестве играющего тренера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

«Для меня стало большой честью получить предложение от президента Федерации тенниса Булата Утемуратова возглавить нашу сборную команду. Это замечательная возможность проявить себя в новом направлении – быть и капитаном, и игроком одновременно. Вместе с тем, это и большая ответственность, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать надежды руководства Федерации», - отметила Ярослава Шведова.​

В начале текущего года спортсменка вернулась в профессиональный тур после рождения двойни и уже успела принять участие в квалификационном матче Кубка Федерации в составе сборной Казахстана, который проходил 7-8 февраля в Бельгии.​

Ярослава Шведова является заслуженным мастером спорта по теннису, победительницей двух турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон, Открытый чемпионат США-2010), финалисткой пяти турниров Большого шлема (четыре – в парном разряде, один – в миксе), экс третьей ракеткой мира в парном разряде, победительницей 15 турниров WTA(один из них в одиночном разряде), обладательницей бронзовой медали 17-х Азиатских Игр 2014 года.