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Ярослава Шведова стала главным тренером женской команды Казахстана по теннису

14 Февраля 2020 14:04
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Ярослава Шведова стала главным тренером женской команды Казахстана по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ярослава Шведова возглавила женскую национальную сборную по теннису и продолжит карьеру в качестве играющего тренера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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«Для меня стало большой честью получить предложение от президента Федерации тенниса Булата Утемуратова возглавить нашу сборную команду. Это замечательная возможность проявить себя в новом направлении – быть и капитаном, и игроком одновременно. Вместе с тем, это и большая ответственность, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать надежды руководства Федерации», - отметила Ярослава Шведова.​

В начале текущего года спортсменка вернулась в профессиональный тур после рождения двойни и уже успела принять участие в квалификационном матче Кубка Федерации в составе сборной Казахстана, который проходил 7-8 февраля в Бельгии.​

Ярослава Шведова является заслуженным мастером спорта по теннису, победительницей двух турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон, Открытый чемпионат США-2010), финалисткой пяти турниров Большого шлема (четыре – в парном разряде, один – в миксе), экс третьей ракеткой мира в парном разряде, победительницей 15 турниров WTA(один из них в одиночном разряде), обладательницей бронзовой медали 17-х Азиатских Игр 2014 года.


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Ключевые слова: Спорт,
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