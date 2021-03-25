17:22, 25 Март 2021 | GMT +6
Ярослава Шведова покидает теннисный турнир в Майами
МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова уступила Терезе Мартинцовой из Чехии в первом круге турнира Miami Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.
Игра завершилась со счетом 4:6, 2:6. За 1 час и 23 минуты матча Шведова выполнила две подачи на вылет, реализовала три брейк-пойнта из трех и допустила четыре двойные ошибки.
Тем не менее, у нашей спортсменки есть шанс успешно выступить в предстоящей парной игре с американкой Ваней Кинг против Анны-Лены Фридзам из Германии и Сторм Сандерс из Австралии.
Напомним, что именно с Кинг в 2010 году Ярослава выиграла один из четырех турниров серии «Большой шлем» — Уимблдон.
Казахстанка не участвовала в соревнованиях три с половиной года. В теннисный тур спортсменка вернулась в начале текущего года.