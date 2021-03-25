Ярослава Шведова покидает теннисный турнир в Майами

МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова уступила Терезе Мартинцовой из Чехии в первом круге турнира Miami Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

Игра завершилась со счетом 4:6, 2:6. За 1 час и 23 минуты матча Шведова выполнила две подачи на вылет, реализовала три брейк-пойнта из трех и допустила четыре двойные ошибки.

Тем не менее, у нашей спортсменки есть шанс успешно выступить в предстоящей парной игре с американкой Ваней Кинг против Анны-Лены Фридзам из Германии и Сторм Сандерс из Австралии.

Напомним, что именно с Кинг в 2010 году Ярослава выиграла один из четырех турниров серии «Большой шлем» — Уимблдон.

Казахстанка не участвовала в соревнованиях три с половиной года. В теннисный тур спортсменка вернулась в начале текущего года.