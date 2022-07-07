20:25
7 Июля 2022 18:45
Ярослава Шведова одержала вторую победу подряд на Уимблдоне
ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Ярослава Шведова провела второй матч в ветеранском турнире Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдонский турнир) в Лондоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Шведова сыграла в паре с теннисисткой из Соединенных Штатов Америки Ванией Кинг против французско-австрийского дуэта Деши — Шетт и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:4. Матч продлился один час и десять минут.
За время встречи пара казахстанской и американской теннисисток совершила одну подачу навылет и не совершила ни одной двойной ошибки.
Ярослава является капитаном сборной Казахстана.
Фото:sports.kz
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