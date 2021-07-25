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Ярослава Шведова не смогла завершить матч на Олимпиаде-2020

25 Июля 2021 15:19
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Ярослава Шведова не смогла завершить матч на Олимпиаде-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известная казахстанская теннисистка Ярослава Шведова сегодня начала борьбу за награды Олимпийских игр в Токио (Япония), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Занимающая 454-е место рейтинга WTA казахстанка на старте турнира проиграла 51-й ракетке мира Айле Томлянович. Шведова уступила первую партию (5:7), а во втором сете при счете 2:3 отказалась от продолжения борьбы.

Напомним, ранее другие представители Казахстана Елена Рыбакина и Михаил Кукушкин успешно преодолели стартовый раунд «одиночки», а Зарина Дияс, Юлия Путинцева и Александр Бублик покинули турнир.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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