Ярослава Шведова без борьбы выходит во второй круг турнира в Мельбурне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова без борьбы выходит во второй круг турнира Yarra Valley Classic в Мельбурне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Как сообщили в федерации, в первом круге турнира Yarra Valley Classic в Мельбурне казахстанка Ярослава Шведова должна была сыграть с бельгийкой Кирстен Флипкенс. Но, как стало известно международному информационному агенству AP, Флипкенс отказалась от участия в соревновании.

Флипкенс объяснила, что не успела восстановиться после травмы лодыжки, полученной в начале месяца в Абу-Даби. Таким образом, Шведова без борьбы выходит во второй круг, где встретится с 18-ой ракеткой мира, хорваткой Петрой Мартич.