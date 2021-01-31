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    23:00, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Ярослава Шведова без борьбы выходит во второй круг турнира в Мельбурне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова без борьбы выходит во второй круг турнира Yarra Valley Classic в Мельбурне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Как сообщили в федерации, в первом круге турнира Yarra Valley Classic в Мельбурне казахстанка Ярослава Шведова должна была сыграть с бельгийкой Кирстен Флипкенс. Но, как стало известно международному информационному агенству AP, Флипкенс отказалась от участия в соревновании.

    Флипкенс объяснила, что не успела восстановиться после травмы лодыжки, полученной в начале месяца в Абу-Даби. Таким образом, Шведова без борьбы выходит во второй круг, где встретится с 18-ой ракеткой мира, хорваткой Петрой Мартич.

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