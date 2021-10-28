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    16:46, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ярослав Пилипчук рассказал, кто стал наследником культуры Золотой Орды

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Об опыте исторической биографистики деятелей культуры тюрко-татарских государств рассказал в Атырау участникам конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда» доктор исторических наук кафедры всемирной истории и археологииисторического факультета Киевского национального педагогического университетаим. М. Драгоманова Ярослав Пилипчук, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из интереснейших аспектов истории является интеллектуальная история тюрко-татарских народов. В первую очередь интеллектуальная история Казанского, Касимовского, Казахского ханств и Ногайской Орды. После падения Казани центр культурной жизни татар перебрался в Касимов. В этом городе 20 июля 1602 г. был издан ’«Сборник летописей» Кадыр Али-бека Джалаири. Его своим историком считают и татары и казахи. Один из дастанов посвящен Идегею. Восемь других посвящены чингизидам. Только один из чингизидов, упомянутых в сочинении Кадыр Али-бека Джалаири, был Хаджи-Гирей из крымских ханов. Также было два золотоордынских хана – Токтамыш и Тимур-Кутлуг. Все другие чингизиды были с территории нынешних казахских степей. Последним из чингизидов упомянут Ураз-Мухаммед, который был казахом по происхождению и ханом Касимова.
    Казахская и ногайская литература преимущественно существовали в устной форме и имели корни в золотоордынской литературе. Жырау исполняли свои сочинения, играя на кобызе. Акыны играли на домбре. Благодаря жырау и акынам фольклор тюркских народов был известен практически всем людям. На айтысах соревновались в искусстве стихосложения аксакалы с аксакалами, девушки с девушками. Также были мастера драматического искусства – салы и сери»,- рассказал Ярослав Пилипчук.
    По словам Ярослава Пилипчука, проведя исследования, учёные пришли к следующим выводам. Касательно литературы Ногайской Орды, она имела более народный характер. Среди ногайских йырау наиболее известны Сыбрау-йырау, Доспамбет Азавлы, Шалкииз Тленшиулы. Касательно казахской литературы, она представлена сочинениями жырау и биями- шешенами. Наиболее известными жырау были Асан-Кайгы, Жиембет-жырау, Бухар-жырау, а биями-шешенами Толе-би Алибекулы, Казыбек Келдибекулы, Айтеке Байбекулы. Основным жанром в котором они творили были толгау.

    «Благодаря их сочинениям мы узнаем некоторые детали истории Казахского ханства, которые не отображены в узбекских и персидских хрониках. Историческая память казахов также представлена историческими песнями и эпосами. Часть эпосов имеют общетюркский характер»,- считает Ярослав Пилипчук.

    Теги:
    Атырауская область Культура Мнения История Казахстана Алтын орда
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