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    20:14, 13 Май 2021 | GMT +6

    Ярмарку выходного дня запустят в столичном районе Сарыарка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 мая в столичном районе Сарыарка запустят ярмарку выходного дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    В 2021 году с 17 апреля стартовала ярмарка выходного дня на территории Есильского района по адресу: ул. Сауран, 7.

    С 15 мая такая же ярмарка заработает и на территории района Сарыарка по ул. Косшыгулулы, 14.

    Городские сельскохозяйственные ярмарки проводятся с целью сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, обеспечения шаговой доступности продуктов питания для населения и создания конкурентной среды.

    Участниками ярмарок являются отечественные товаропроизводители, крестьянские и фермреские хозяйства из близлежащих к столице районов Акмолинской, Карагандинской областей, а также индивидуальные предприниматели города.

    Так, на предстоящую ярмарку молочную продукцию привезут ИП «Макенова», ИП «Кулкатово» из Акмолинской области, мясо – крестьянское хозяйство «Асхат» из Карагандинской области, кондитерскую продукцию - ИП «Панченко» из Петрпопавловска, колбасные изделия - ИП «Роза».


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