Ярмарку выходного дня запустят в столичном районе Сарыарка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 мая в столичном районе Сарыарка запустят ярмарку выходного дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В 2021 году с 17 апреля стартовала ярмарка выходного дня на территории Есильского района по адресу: ул. Сауран, 7.

С 15 мая такая же ярмарка заработает и на территории района Сарыарка по ул. Косшыгулулы, 14.

Городские сельскохозяйственные ярмарки проводятся с целью сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, обеспечения шаговой доступности продуктов питания для населения и создания конкурентной среды.

Участниками ярмарок являются отечественные товаропроизводители, крестьянские и фермреские хозяйства из близлежащих к столице районов Акмолинской, Карагандинской областей, а также индивидуальные предприниматели города.

Так, на предстоящую ярмарку молочную продукцию привезут ИП «Макенова», ИП «Кулкатово» из Акмолинской области, мясо – крестьянское хозяйство «Асхат» из Карагандинской области, кондитерскую продукцию - ИП «Панченко» из Петрпопавловска, колбасные изделия - ИП «Роза».