Ярмарку возможностей для молодежи провели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде, в ТРЦ «Таир», при поддержке акимата города прошла широкомасштабная ярмарка возможностей по различным направлениям для молодежи. Об этом передает МИА «Казинформ».



В ярмарке возможностей приняли участие 70 организаций-работодателей, такие как ТОО «Kama TyresKZ», ТОО «Qaztehna», КГП «Қарағанды су қоймалары», Карагандинский филиал АО «Казахстанская аграрная экспертиза», филиал АО «ГФСС» по Карагандинской области, АО «Народный банк Казахстана», АО «Отбасы банк», АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Құрылысмет», ТОО «Karaganda Consulting Group», ТОО «Корпорация Караганды-нан», компания «BEELINE», 25 государственных органов, представители НПО и правоохранительных органов, карьерный центр города Караганды КГУ «Центр трудовой мобильности по Карагандинской области», АО «Аграрная кредитная корпорация». Кроме того, в мероприятии приняли участие депутаты городского маслихата, члены Общественного совета, представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, комиссии консультативно-совещательного органа при акимате города Караганды по содействию деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания и меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания.

Жители города получили консультации по программам микрокредитования, получения грантов, занятости, трудоустройства, культуры. спорта, здравоохранения, образования, защиты прав детей, консультации юристов.

В целом с начала года в рамках реализации Национального проекта «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы» создано 1290 рабочих мест, куда трудоустроено 795 человек по направлениям активных мер содействия занятости. Также в целях оказания содействия в реализации новых бизнес-идей, на текущий год предусмотрена выдача 40 безвозвратных государственных грантов (до 400 МРП – 1 380 000 тенге), выдано 30 грантов. Из числа получивших гранты 16 человек - молодежь, из них лица с инвалидностью – 2 человека.

В целях содействия в трудоустройстве безработных граждан с начала текущего года проведено 13 ярмарок вакантных рабочих мест.

Всего за период проведения ярмарок вакансий приняли участие более 500 предприятий и организаций города. Посетителям было предложено более 3 786 вакансий. В ярмарке приняли участие более 5,5 тысяч граждан, в том числе свыше 2 тысяч представителей молодежи, в том числе из категории NEET, из которых свыше 800 человек получили направления для трудоустройства.

Также была оказана консультация по программам «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений», «Социальное рабочее место», «Общественные работы», «Профессиональное обучение».

Также на летний сезон в городе Караганде запущены программы городского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», где трудоустроена молодежь от 14 и старше - 1000 человек.

В целях поддержки молодых предпринимателей Караганды в 2022 году акимом города были вручены гранты по 1 500 000 тенге 10 начинающим предпринимателям.

В этом году данный проект будет также реализован.

Касательно досуга молодёжи. В Караганде действуют 39 детско-подростковых клубов, где проводятся спортивные мероприятия. В целях популяризации спорта на 150 дворовых площадках реализуются проект «Спорт в каждый двор» и «Реализация программы развития шахмат в городе Караганде на 2023 год».

Также в целях организации досуга детей, создания оптимальных условий, обеспечивающих активный отдых детей и их творческое развитие, стадион «Шахтер» возобновил работу летнего лагеря с дневным пребыванием для 140 детей на базе спорткомплекса «Локомотив» на период летних каникул.

В городе второй год реализуется проект «Искусство для всех», главным преимуществом проекта является бесплатное посещение учащимися школ и студентами колледжей и вузов, театров и музеев, концертов, выставочных залов, кинотеатра «Сарыжайлау». На сегодняшний день количество посетивших места культуры составляет более 13 тыс. детей и подростков.

Реализуются выездные экскурсии «Eriktilermen saiahat» по изучению культуры и этнографии родного края с охватом 200 человек для социализации молодежи из категории из социально-уязвимых слоев населения.

Самым популярным и любимым местом для города Караганды остается центральный парк и недавно открытый парк в Майкудуке, где каждые выходные для жителей города и гостей проводятся культурно-массовые мероприятия.

Эти все проводимые городские мероприятия, направленные на развитие города Караганды, найдут свое продолжение при проведении в следующем году 90-летия Караганды.