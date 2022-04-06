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    09:17, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Ярмарку вакансий впервые провели в департаменте полиции в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области впервые прошла ярмарка вакансий. Специалисты кадровой службы проконсультировали всех тех, кого интересует административная государственная служба в органах внутренних дел, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Укомлектованность штата, соответствие профиля образования государственных служащих – основная деятельность управления кадровой политики ведомства, а сменяемость кадров - один из критериев оценки управления персоналом. Поэтому вопрос замещения вакантных должностей находится в ведомстве на особом контроле.

    «Подбор кадров – это важная задача стоящая перед нами. Для привлечения молодежи на государственную службу мы проинформировали о ярмарке вакансий студентов ВУЗов», - пояснил инспектор управления кадровой политики ДП Костанайской области Амангельды Жоламанов.

    На сегодняшний день, по информации департамента полиции, в медицинский отдел, отдел внутренних и внешних коммуникаций областного аппарата, в группы документационного обеспечения города Житикары, Наурзумского и Узынкольского районов требуются административные госслужащие корпуса «Б». В обязательном порядке желающим необходимо сдать государственные тесты данной категории.

    «Меня заинтересовала вакансия специалиста в пресс-службе, так как в будущем я планирую работать со СМИ. Привлекло мое внимание и то, что служба в полиции гарантируют полный социальный пакет и конкурентоспособную заработную плату, повышение квалификации и другие возможности для карьерного и личного роста», - говорит студент КРУ им.А.Байтурсынова Айболат Бутинбай.

    В полиции отмечают, что предлагаемые вакансии актуальны, о наличии вакансий можно узнать на официальном сайте ДП Костанайской области. По всем интересующим вопросам можно также связываться с ведомством.


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