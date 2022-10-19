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    19:00, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Ярмарку вакансий проведут в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общегородская ярмарка вакансий состоится в столичном Дворце «Жастар» 21 октября. Участие в ней примут свыше 50 работодателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    21 октября с 14.00 до 17.00 часов будет проводиться общегородская ярмарка вакансий для безработных граждан с целью трудоустройства на свободные рабочие места, где примут участие более 50 работодателей. Ярмарка вакансий пройдет в ГККП «Дворец Жастар» акимата города Астаны по адресу проспект Республики, 34.

    Одна из последних ярмарок в столице прошла месяц назад.







    Фото: gov.kz


    Теги:
    Акимат Общество Астана
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