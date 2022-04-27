Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Ярмарку вакансий для людей с особыми потребностями провели в Нур-Султане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
27 Апреля 2022, 20:14
Ярмарку вакансий для людей с особыми потребностями провели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 100 человек с инвалидностью посетили ярмарку вакансий для людей с особыми потребностями, которая прошла в столичном Паралимпийском тренировочном центре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Ярмарка вакансий была организована Центром профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью при содействии Программы развития ООН в Казахстане, добровольцев ООН, общественных фондов.

Цель ее проведения – содействие трудоустройству людей с ограниченными возможностями, раскрытию их потенциала и возможностей.

25 работодателей представили по разным видам деятельности свыше 60 вакансий. Ярмарку посетили более 100 человек с инвалидностью. Каждому из них оказаны информационные и консультационные услуги по поиску работы, а также по профессиональной реабилитации. Кроме того, посетители смогли получить консультации по вопросам пенсионного обеспечения, профориентационным, психологическим, юридическим и медико-социальным услугам.

По предварительным результатам работы ярмарки вакансий, около 30 человек приглашены на повторное собеседование к потенциальным работодателям, еще пятеро – на стажировку.

Соискателям, первым пришедшим на ярмарку, были вручены подарки.

photo

photo

photo


ООН   Астана   Занятость   Общество   Трудоустройство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС