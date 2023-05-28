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Ярмарку ремесленников и художников открыли в Семее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Мая 2023, 11:26
Ярмарку ремесленников и художников открыли в Семее Фото: пресс-служба акимата Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На Арбате в городе Семее открыли ярмарку ремесленников и художников. Она будет работать все лето, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

В церемонии открытия принял участие глава региона Нурлан Уранхаев. Он выразил благодарность мастерам за вклад в развитие творческого потенциала региона.

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Фото: пресс-служба акимата Абайской области
Ремесленники и художники представили свои уникальные изделия. Также был проведен мастер-класс. Посетители могут купить и даже заказать эксклюзивные украшения, картины, поделки.

Нурлан Уранхаев в рамках выставки художников и ремесленников приобрел работы местного художника, члена Союза художников РК Фарида Хасенова, портрет Абая, а также другую продукцию местных ремесленников.

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Фото: пресс-служба акимата Абайской области

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